السجن لمعتد على والده

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية إضرام النار والسرقة والعنف ضد أحد الأصول واستهلاك المخدرات.

وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بهشتوكة بشكاية من والد المتهم، أكد فيها أنه اعتدى عليه بالضرب والسب والشتم، قبل أن يقدم على إضرام النار في كوخه الموجود وسط حقل فلاحي وسرقة محتوياته.

وتحركت الضابطة القضائية بحثا عن المتهم، الذي اختفى عن الأنظار، بعد إضرام النار في كوخ والده، وتمكنت بتنسيق مع السلطة المحلية من إيقافه أثناء عودته إلى الدوار، بعدما ظن أن والده نسي الأمر وسامحه على فعلته. واستمعت الضابطة نفسها له، وصرح في محضر أقواله، أنه تناقش مع والده نقاشا حادا بعدما طلب منه تسليمه بطاقته الوطنية، قصد السفر إلى مدينة أكادير للبحث عن عمل. واحتد النقاش بينهما بعدما رفض الأب فكرة سفر ابنه وطلب منه البقاء معه للسهر على أمور الفلاحة وتربية المواشي.

وأضاف المتهم أنه وجه السب والشتم لوالده ونفى أن يكون اعتدى عليه بالضرب. واعترف بإضرامه النار في الكوخ انتقاما منه من جهة ولإجباره على تسليمه بطاقته الوطنية من جهة أخرى.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)