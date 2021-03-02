20 مليونا لغاموندي بـ “الماص”

حددت مصادر متطابقة الراتب الشهري لميغيل غاموندي، مدرب المغرب الفاسي، في عشرين مليون سنتيم.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذا الراتب لا يتضمن راتب مساعده طارق شهاب.

وتساءلت مصادر “الصباح”، عن السر وراء هذا السخاء، علما أن هناك مؤطرين داخل “الماص”، مازالوا ينتظرون التوصل براتب يناير.

وقال إسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي، خلال الندوة التقديمية “غاموندي له تجربة كبيرة على المستوى التدريبي، لذلك نسعى للاستفادة من خبرته وتسجيل النتائج المنتظرة”.

وختم رئيس “الماص” “عقد المدرب يمتد لموسم ونصف، وأتمنى أن يقود الفريق للمنافسة على الألقاب، وهدفنا الأول هو لقب كأس العرش واحتلال أحد المراكز المتقدمة”.

نور الدين الكرف