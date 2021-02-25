أزيد من 3 ملايين شخصا استفادوا من الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من التلقيح المضاد لفيروس (كوفيد-19) ثلاثة ملايين و160 ألف و479 شحصا (الجرعة الأولى)، بينما استفاد من الجرعة الثانية من اللقاح 43 ألف و626 شخصا، وفق ما أوردته وزارة الصحة ، اليوم الخميس ، في نشرتها اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19).

وذكرت الوزارة ، من جهة أخرى ، أنه تم تسجبل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و726 حالة شفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن هذه الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 482 ألف و514 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 467 ألف و541 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8598 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (204)، والشرق (65)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (40)، والرباط-سلا-القنيطرة ( 27)، ومراكش-آسفي (16)، وسوس ماسة (11)، والداخلة-وادي الذهب (7)، ودرعة-تافيلالت (6)، وفاس-مكناس (5)، وبني ملال-اخنيفرة (3)، والعيون-الساقية الحمراء (2).

أما على مستوى الوفيات، فتم تسجيل 3 بجهة الشرق ، وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة مراكش-اسفي، وجهة سوس-ماسة.