“ريحة الموت” جديد القادري

صدر أخيرا للشاعر مراد القادري ديوان جديد تحت عنوان “وْمْخَبّي تَحْـت لْسانِي رِيحَة المُوتْ”،

ويعد الديوان الجديد للقادري خامس تجربة في النشر في مساره بعد “حروف الكف” (1995)، و”غزيل البنات” (2005)، و”طير الله” (2007)، و”طرامواي” (2015).

ويزاوجُ القادري بين الكتابة الشعرية والبحث النقدي، خاصّة ما يهمّ القصيدة الزجلية الحديثة. هو خريج كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1991، كما أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب المغربي الحديث من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 2012.

وقد صدر له في النقد كتاب “جمالية الكتابة في القصيدة الزجلية المغربية الحديثة، الممارسة النصية عند الشاعر أحمد لمسيّح” (2012).

وتُرجمت دواوينُه إلى عددٍ من اللغات الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية والإيطالية والروسية، وتوجد بعض قصائده منشورة في أنطولوجيا خاصة بالشعر المغربي. كما حظيت دواوينه بالترجمة إلى اللغة الإسبانية على يد المستعرب الإسباني فرانسيسكو موسكوسو غارسيا، وتُرجم ديوانه “طرامواي” إلى اللغة الفرنسية على يد الشاعر والمترجم المغربي منير السرحاني.

ع . م