الرجاء يجدد الثقة في سلامي

الفريق يستقبل طنجة اليوم وينتظر منحة الاتحاد العربي لصرف منح لاعبيه

جدد المكتب المسير للرجاء ثقته في جمال سلامي، مدربا للفريق الأول، بعد الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية.

وأوضح مصدر مطلع أن أعضاء مكتب الرجاء أبلغوا المدرب ثقتهم فيه، بعد تحقيقه ألقابا رفقة النادي، رغم مطالب الجمهور برحيله، بسبب تدني مستوى الفريق، وكثرة التغييرات خلال المباريات الرسمية.

وطمأن مكتب الرجاء سلامي أنه مع الاستقرار التقني، ولا ينوي تغيير الطاقم التدريبي إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري على الأقل.

من جهة ثانية، يلعب الفريق البيضاوي، اليوم (الخميس)، مباراته السابعة في البطولة الوطنية، حين يستقبل اتحاد طنجة في السابعة والنصف.

ويستعيد الرجاء جل لاعبيه الأساسيين، باستثناء محسن متولي المصاب، والذي ينتظر الضوء الأخضر من الطاقم الطبي، للانضمام إلى تداريب المجموعة.

ويتطلع الرجاء، الفريق الوحيد الذي لم ينهزم قط في البطولة لحد الآن، إلى تقليص الفارق مع المتصدر الوداد، الذي يملك 18 نقطة من ستة انتصارات، فيما يتوفر الرجاء على 14 نقطة ثانيا.

وفي السياق نفسه، وعد رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء، لاعبي الفريق بصرف مستحقاتهم المتبقية من منح التوقيع، فور التوصل بمنحة الاتحاد العربي لكرة القدم، الخاصة بكأس محمد السادس للأندية البطلة.

وأبلغ الأندلسي لاعبي الفريق أنه حاول إيجاد سيولة مالية بغية صرف المنح قبل نهائي الكأس العربية، لكنه عجز عن ذلك، واعدا إياهم بصرفها مباشرة بعد التوصل بالمنحة.

العقيد درغام