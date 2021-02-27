آسفي يخلف وعدا للاعبيه

أفاد عدد من لاعبي أولمبيك آسفي أن المكتب المسير تراجع عن وعد قدمه لهم بداية الموسم، يتمثل في صرف المنح مباشرة بعد المباريات.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن لاعبي الفريق مازالوا ينتظرون صرف منحة الفوز على الوداد في الدورة الثالثة، وهو الشيء الذي دفع عددا منهم إلى الاستفسار عن مصير هذه المنحة، خصوصا بعدما تلقوا وعودا بصرفها بعد نهاية المباراة.

وعقد أعضاء المكتب لقاء مع اللاعبين أكدوا لهم فيه أن منح المباريات ستصرف يومين بعد نهايتها، على أبعد تقدير، وهو الشيء الذي لم يتحقق، إذ تسلم اللاعبون منحة الفوز على الدفاع الحسني الجديدي في حينها، بعدها عادت الأمور إلى سابق عهدها.

وكشف اللاعبون أنهم تسلموا قبل أيام منحة التعادل أمام المغرب الفاسي المحددة في 1500 درهم، إضافة إلى راتب يناير الماضي، بعدما توصلت إدارة الفريق بالشطر الأول لمنحة المحتضن الرسمي المجمع الشريف للفوسفاط.

وينتظر اللاعبون وأفراد الطاقم التقني صرف منحة الفوز على الوداد والتعادل أمام يوسفية برشيد، إضافة إلى منحة الفوز الأخير خارج الميدان على حساب المغرب التطواني.

وأفاد اللاعبون أن أغلبهم لم يتوصلوا بمنح التوقيع الخاصة بالموسم الجاري، فيما مازال عدد منهم ينتظر صرف ما تبقى من منحة التوقيع الخاصة بالموسم الماضي.

حسن الرفيق (آسفي)