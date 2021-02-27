الوداد يجتاز امتحان بيترو أتلتيكو

إصابة التكناوتي غير مقلقة والفريق يبدأ التحضير لكايزر شيفز

أضاف الوداد الرياضي ثاني فوز للأندية المغربية بالأراضي الأنغولية، بعد تفوقه أول أمس (الثلاثاء)، بهدف لصفر بملعب بيترو أتلتيكو، لحساب الجولة الثانية من عصبة أبطال إفريقيا، من تسجيل أيوب الكعبي في الدقيقة 71، علما أنه أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 36.

وانتظرت الأندية الوطنية، 15 سنة، من أجل تحقيق ثاني فوز بأنغولا، بعد انتصار الجيش الملكي على حساب إنتر كلوب بهدفين لصفر، في دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف».

وسبق للوداد مواجهة بيترو أتلتيكو، في دور مجموعات عصبة أبطال 2019، إذ فاز عليه بالبيضاء بأربعة أهداف لواحد، فيما تعادل بأنغولا بهدفين لمثلهما.

وشهدت المباراة، إصابة الحارس رضا التكناوتي في الدقائق الأولى، ليعوضه الحارس البديل يانيس حنين، البالغ من العمر 21 سنة، في أول مشاركة له في العصبة، إذ قدم للوداد حرا في يناير الماضي، بعدما لعب للفريق الثاني لموناكو الفرنسي.

وحسب الفحوصات الأولية التي خضع لها التكناوتي، فإن إصابته لا تدعو للقلق، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وفي السياق نفسه، غادرت بعثة الوداد، الأراضي الأنغولية، مساء أمس (الأربعاء)، في اتجاه بوركينا فاسو، في رحلة مباشرة على متن طائرة خاصة، لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، الأحد المقبل في الخامسة، لحساب الجولة الأولى من مجموعات العصبة.

وتوصل الفريق الجنوب إفريقي بقرار الكنفدرالية الإفريقية، والقاضي بلعب المباراة بملعب 4 غشت بواغادوغو، أول أمس (الثلاثاء).

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة نفسها، تعادل كايزر شيفز مع حوريا كوناكري الغيني دون أهداف، أول أمس (الثلاثاء)، ليحتل الفريق الأحمر الرتبة الثانية بثلاث نقاط، فيما تصدر الفريق الغيني الترتيب بأربع نقاط من مباراتين.

العقيد درغام