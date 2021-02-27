تذاكر لدعم أسر إعلاميي “الكوديم”

طرحت اللجنة المؤقتة التي تشرف على تسيير النادي المكناسي لكرة القدم تذاكر افتراضية للجمهور، خلال مباراة “الكوديم” أمام اتحاد تمارة لحساب الدورة 12 من منافسات القسم الوطني هواة، ستخصص عائداتها لأسر أعضاء خليته الإعلامية الأربعة، الذين توفوا في حادثة سير الأسبوع الماضي، بعدما كانوا في رحلة لتغطية مباراة الفريق أمام شباب قصبة تادلة.

وحدد ثمن التذاكر الافتراضية ابتداء من عشرة دراهم إلى مائتي درهم، وكتب عليها “كلنا من أجل دعم عائلات ضحايا الفاجعة”.

ويوجد العضو الخامس في العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وتكلفت اللجنة المؤقتة بمصاريف دفن الضحايا، مع تقديم الدعم المعنوي لعائلاتهم، كما خصص جل لاعبي وأعضاء الطاقم التقني جزءا من منحة الفوز على شباب قصبة تادلة، من أجل دعم ومساندة أسرهم.

واعتلى النادي المكناسي صدارة الترتيب في بطولة القسم الوطني هواة، برصيد 23 نقطة، متقدما على جمعية المنصورية بنقطة.

خالد المعمري (مكناس)