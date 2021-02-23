العمر يتغنى بالملك

أطلق رياض العمر، الفنان اللبناني المقيم في المغرب منذ سنوات، أغنية جديدة بعنوان “يا حبيب الشعب”، أهداها إلى الملك محمد السادس.

وتكلف العمر، بكتابة كلمات الأغنية التي طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب” ولحنها أيضا، فيما أشرف على توزيعها الموسيقي اللبناني وائل عياد.

وسجل العمر الأغنية التي اختار أن يطرحها لمناسبة عيد الحب، تعبيرا منه عن محبته مواطنا لبنانيا مقيما بأرض المغرب، للملك المغربي، وتقديره لشخصه السامي، وحبه للمملكة الشريفة التي احتضنته ويعتبرها بلده ووطنه الثاني، (سجلها) في استوديوهات كريم السلاوي، في الوقت الذي صمم الفيديو ميد زكي وأشرف بول على “الميكس” و”الماستورينغ”.

وتتغنى أغنية “حبيب الشعب”، التي وظف فيها رياض الإيقاع اللبناني، ومزج فيها بين اللهجتين اللبنانية والدارجة المغربية، بخصال الملك، القائد الذي وحد قلوب شعبه على حبه واحترامه، وبمملكة المغرب، “التي لا خوف عليها من العدو، ما دامت تحت قيادة رجل عظيم مثل محمد السادس، حبيب الملايين قاهر الحساد، مثلما جاء في أحد المقاطع”، حسب ما جاء في بيان صحافي.

إ. ر