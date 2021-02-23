أمير يخوض تجربة التمثيل

يخوض المغني الشاب إيهاب أمير، تجربة التمثيل، لأول مرة في مسيرته الفنية، ، إذ قالت مصادر “الصباح”، إنه سيشارك في مسلسل تلفزيوني يحمل”السر المدفون”.

وأكدت المصادر ذاتها أن أمير سيشرع في تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتعلق الأمر بعمل سيجمع عددا من الأسماء، منها كمال كاظيمي وفاطمة الزهراء بناصر، وعبد الإله عاجل وجلال قريوة وسعد موفق.

كما تكلف أمير، حسب ما أكدته المصادر ذاتها بغناء “الجينيريك” الخاص، إذ سجل، قبل أيام الأغنية.

وتعد أغنية “الشابة” آخر أغنية طرحها أمير على طريقة فيديو كليب، بتعاون مع الدي جي “سول آي”، وهي أغنية راي من كلمات أمير وشاركه في تلحينها الدي جي “سول آي”.

وكان من المفترض تنفيذ الأغنية منذ أكثر من سنة من طرحها، إلا أنه تأخر بسبب صعوبة اللقاء، بعد تفشي فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة.

إ.ر