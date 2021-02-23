الخراز مسؤولا عن التكوين بالجامعة

قررت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقديم الإطار الوطني محمد الخراز، مسؤولا عن برنامج التكوين، الأسبوع المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن الإدارة التقنية قررت تقديم الخراز، بعد الانتهاء من إعداد مشروعه بشأن التكوين، المنتظر أن يقدمه أمام أنظار جميع الأطر، إضافة إلى أعضاء المكتب المديري لجامعة الكرة، ويتضمن العديد من المحاور، الخاصة بالدورات التكوينية على المستوى الوطني والعصب الجهوية.

وتراجعت جامعة الكرة عن الاستغناء عن الخراز، بعد أن رفضت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأهيله، لعدم توفره على شهادة محاضر من قبلها، أو من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ اهتدت إلى تقديم الإطار الوطني فتحي جمال عليه، بحكم أنه يتوفر على شهادة محاضر من الاتحاد الدولي.

وتشبثت جامعة الكرة بالخراز، بالنظر إلى مستواه في التكوين، بعد أن خاض تجربة في هذا المجال بأوربا، خاصة بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، واشتغاله مديرا تقنيا لمنطقة باريس، إضافة إلى مركز تكوين لوهافر، قبل أن يكلف بمهمة بالإدارة التقنية للاتحاد الموريتاني لكرة القدم.

وحافظت جامعة الكرة على فتحي جمال منسقا للإدارة التقنية الوطنية مع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بحكم تجربته الكبيرة في مجال التكوين، إضافة إلى توفره على شهادة محاضر من الاتحاد الدولي، ولديه جميع المعطيات الخاصة بالتكوين في عهد الإدارات التقنية السابقة، بحكم أنه أشرف على تكوين أغلب المدربين المغاربة والأجانب.

صلاح الدين محسن