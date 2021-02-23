مقترح لقجع ينسف انتخابات الشاوية دكالة

53 ناديا تحدت الرئيس وأكدت تقديم مرشح بديل إذا انسحب بلقشور

أعلن ممثلو 53 ناديا من عصبة الشاوية دكالة يساندون لائحة عبد السلام بلقشور، رفضهم سحب لائحتهم، وتقديم لائحة موحدة برئاسة عبد الرحيم المقتريض، وكيل اللائحة الثانية، وهو المقترح الذي قدمه فوزي لقجع، رئيس الجامعة.

وفرض لقجع على وكيلي اللائحتين المتنافستين في الجمع العام التأسيسي لعصبة الشاوية دكالة التوافق في ما بينهما، ووضع لائحة واحدة، مع تأجيل الجمع العام المقرر الثلاثاء المقبل، لكن الأندية الموالية لبلقشور رفضت المقترح، وهددته بتعيين مرشح بديل.

وقضت الأندية ليلة بيضاء على هامش اجتماع عقدته ببرشيد، مساء أول أمس (الخميس)، واستغرب عدد من الرؤساء موقف فوزي لقجع، المساند للمقتريض، وعدم التزامه الحياد، كما تساءلت عن عدم تدخله، في انتخابات عصب أخرى، رغم أنها شهدت عدة تشنجات.

وانتقدت الأندية الزج ببلقشور في هذه العملية، وتحويله إلى أرنب سباق، في نظر مسانديه، متخوفة أن ينعكس هذا الوضع على مستقبل العصبة، وتحويلها إلى بؤرة للصراعات مستقبلا.

وأعلن المكتب المديري للجامعة في بلاغ في ساعة متأخرة، من مساء أول أمس (الخميس)، “التقى​ فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بوكيلي​ اللائحتين​ المرشحتين لانتخابات عصبة الشاوية دكالة ​عبد السلام بلقشور وعبد الرحيم​ المقتريض بحضور إدريس حنيفة، رئيس​ ​ لجنة العلاقات مع العصب الجهوية،​ حيث​ قدم الطرفان رؤيتهما​ من خلال البرنامج المزمع تطبيقه​ خلال فترة الانتخابات المقبلة، وهو​ ما دفع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى دعوتهما إلى تشكيل لائحة موحدة​​ تكرس المقاربة التشاركية والعمل جنبا إلى جنب​ من أجل تطوير الممارسة الكروية داخل العصبة”.

وتابع البلاغ “من جهة أخرى، عرض عبد السلام بلقشور​ مشروع​ برنامج​ يرتكز على إحداث جهاز دائم​ داخل هياكل الجامعة يعهد إليه بتتبع وتطوير عمل العصب الجهوية​ من خلال​ تشخيص مفصل لأوضاعها تنظيميا وماليا مع جرد شامل للبنيات التحتية​ وتحديد الأولويات في المشاريع، التي​ ستحقق قفزة نوعية للعمل المنوط بالعصب الجهوية داخل نفوذها الترابي، مع الأخذ بعين الاعتبار​ خصوصيات ومؤهلات وحاجيات كل عصبة على حدة​. البرنامج لقي استحسانا​ من قبل رئيس الجامعة، الذي طالب بلقشور بإعداده والسهر عليه، من أجل تقديمه للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم​، من أجل المصادقة عليه”.

ومباشرة بعد نهاية اللقاء عقد بلقشور اجتماعا موسعا مع أعضاء لائحته عبروا خلالها عن رفضهم لهذا المقترح، وتشبثوا به ممثلا للائحتهم، وبموقفهم الرامي إلى عدم تزكية المقتريض رئيسا للعصبة، ورفضوا مقترح لائحة واحدة، وكشف عدد منهم أنه صار من المستحيل قبول المقترح بعد ظهورهم في صف بلقشور، وسارعوا إلى صياغة ملتمس جديد، طالبوا من خلاله بتأجيل موعد الجامع العام، المحدد في 23 فبراير الجاري، وفتح باب الترشيح من جديد.

حسن الرفيق (الزمامرة)