عموتة يقود الأسود في كأس العرب

الجامعة حسمت في القرار وتفاوضه بشأن تمديد عقده

كشفت مصادر مطلعة أن الحسين عموتة سيكون على رأس الطاقم التقني للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العرب، المقرر إقامتها في الدوحة دجنبر المقبل، تحضيرا للمونديال.

ووفق إفادة المصادر نفسها، فإن الجامعة تسابق الزمن لتمديد عقد عموتة، بعد اقتناعها بالعمل الذي قام به في الفترة السابقة، رفقة المنتخب المحلي، المتوج بلقب “الشان”، كما تراهن عليه لتحقيق إنجاز جديد للكرة المغربية.

ورغم أن عموتة ألمح إلى إمكانية التعاقد مع أحد الفرق الطامحة للاستفادة من خدماته، بعد تجربته الناجحة مع المنتخب المحلي، إلا أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة قطع الشك باليقين، عندما أكد في تصريحات صحافية، أن المدرب تنتظره مهمة جديدة، سيعلن عنها لاحقا.

وضمنت 10 منتخبات عربية مشاركتها في نهائيات كأس العرب، التي تحتضنها الدوحة في الفترة الممتدة ما بين فاتح و18 دجنبر المقبل، ويتعلق الأمر بتونس والجزائر ومصر وقطر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا وسلطنة عمان والمغرب، على أن تخوض المنتخبات 12 المتبقية مباريات مصيرية لتحديد المراكز الستة.

ويضم التصنيف الأول للمنتخبات ال12، كل من لبنان والأردن والبحرين وفلسطين وموريتانيا وليبيا، فيما يضم التصنيف الثاني السودان وجزر القمر واليمن والكويت وجيبوتي والصومال.

عيسى الكامحي