الأمطار تؤخر عودة “الطاس” من زامبيا

الفريق انهزم أمام نكانا وطالب واثق من التأهل في الإياب

حالت الأمطار دون عودة الاتحاد البيضاوي، أمس (الاثنين)، من زامبيا، حيث خاض ذهاب دور قبل دور المجموعات لمنافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ما يهدد إجراء مباراته في البطولة أمام الكوكب المراكشي، بعد غد (الخميس)، بمراكش.

واعتبر عبد الرحيم طالب، مدرب «الطاس»، هزيمة فريقه بهدفين لصفر بزامبيا، نتيجة غير منطقية، بالنظر إلى مجريات المواجهة.

وكشف طالب، في تصريح إذاعي، أن أرضية الميدان، والأمطار التي تهاطلت، أثرت كثيرا على أداء لاعبيه.

وقال” من لم يشاهد المباراة سيعتقد أننا انهزمنا في كرة القدم، ولكن الواقع غير ذلك، لأننا حرمنا من ضربة جزاء، إضافة إلى الظروف المناخية التي كانت تستدعي توقيف المباراة”.

ولم يستبعد طالب تجاوز نتيجة الذهاب، في مباراة الإياب، وقال”أعتقد أنه بالإمكان تجاوز هذه النتيجة بميداننا، وسيحاول اللاعبون تأكيد أحقيتهم بالمشاركة في هذه المنافسة القارية، من خلال حجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات”.

وانهزم الاتحاد البيضاوي، أمام مضيفه نكانا الزامبي، بهدفين لصفر، وسجل الفريق الزامبي هدف التقدم في الدقيقة 13، قبل أن يضيف الهدف الثاني في آخر أنفاس المباراة.

نور الدين الكرف