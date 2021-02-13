جدل حول فعالية “أسترازينيكا”

جنوب إفريقيا توقفت عن استعماله بعد شكوك في قدرته على التصدي للسلالة المتحورة من الفيروس

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن لقاح «أسترازينيكا» البريطاني فعال في محاربة السلالة الجديدة من فيروس «كورونا»، بعد أن أبان التحلیل الأساسي لبیانات المرحلة الثالثة من الاختبارات أنه یوفر الحمایة ضد المرض الشدید ویساعد في الاستشفاء ویقلل من معدلات الوفیات.

وقالت المنظمة، في بلاغ لها نشرته وكالات الأنباء العالمية، إن الدراسات الإضافیة حول اللقاح، سوف تسمح بتأكید جدول التلقيح الأمثل وتأثیره على فعالیته، مطالبة بالتريث وتحري الدقة عند الحدیث عن فعالیة لقاح «أسترازينيكا» في الوقایة من سلالة «كورونا» المتحورة، خاصة بعد أن أوقفت جنوب إفريقيا حملتها لتلقيح مواطنيها به، بعد صدور دراسة أشارت إلى محدودية فعاليته في التصدي للنسخة المتحورة التي ظهرت في البلاد، والتي لا تتجاوز، حسب النتائج الأولية، 22 في المائة، بالنسبة إلى الإصابات المتوسطة، وأكدت أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى المواطنين الذين تم تلقيحهم.

وفي الوقت الذي أكدت شركة «أسترازينيكا»، فعالية لقاحها ضد جميع الأشكال الخطيرة من المرض، سجلت منظمة الصحة العالمية أن الأخبار الأخیرة حول فعالیة اللقاح ضد المتغیر الفیروسي تستند إلى حجم دراسة محدود یركز على المشاركین منخفضي المخاطر، واستخدام الجرعات الفاصلة، التي لم یتم تحسینها من أجل تولید المناعة. ورغم أن اللقاح حصل على مصادقة العديد من البلدان، من أجل استعماله في حملات التلقيح لصالح مواطنيها، إلا أن بعضها استعملته لمن هم دون سن 65، لعدم توفر بيانات واضحة حول فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.

من جهته، أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن لقاحي شركة «فايزر» الأمريكية و»أسترازينيكا» البريطانية، ساهما في تقليص عدد الوفيات بفيروس كورونا وحالات الإصابة الخطيرة.

وقال جونسون، في تصريح لصحيفة «الغارديان» البريطانية، نقلته عنه وكالات الأنباء العالمية، إن اللقاحين أثبتا أنهما يوقفان انتقال العدوى وإن هناك انخفاضا في انتقال الفيروس بنسبة 67 في المائة.

الصحيفة نفسها، تحدثت، من جهة أخرى، عن الدراسة التي أجريت في جنوب إفريقيا وكشفت أن نسبة حماية لقاح «أسترازينيكا» ضد السلالة الجديدة من الفيروس، لا تتعدى 10 في المائة. كما أكد العلماء الذين أجروا الدراسة، أن النتائج كانت مخيبة للآمال، بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن السلالة المتحورة المرصودة في جنوب إفريقيا يمكن أن تنتقل إلى الأشخاص، الذين تلقوا لقاح «أسترازينيكا».

نورا الفواري