نيمار يثير جدلا جديدا

أثار البرازيلي دا سيلفا نيمار، جدلا جديدا بفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد غيابه عن بعض الحصص التدريبية قبل الكلاسيكو أمام مارسيليا أخيرا، في الدوري الفرنسي، بسبب المرض، في وقت ظهر في صور محتفلا مع أصدقائه.

وأثارت صور نيمار جدلا، بعدما أعلن النادي عن مرضه، في وقت عبر فيه على صفحته الرسمية على «إنستغرام»، أنه بخير ويعيش لحظات جيدة مع أصدقائه.

وبات نيمار من اللاعبين الأكثر متابعة في العالم، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كسب حب جماهير سان جيرمان، خاصة بعد اعترافه برغبته في البقاء طويلا بالفريق، لكن الجدل لا يتوقف بسبب غيابه المتكرر عن مباريات فريق العاصمة الفرنسية، لأسباب مختلفة.