عساف يصور “اني مثل مرايتك”

يستعد المغني الفلسطيني الشاب محمد عساف لتصوير أغنيته الجديدة باللهجة العراقية “اني مثل مرايتك” على طريقة الفيديو كليب في الأيام المقبلة في دبي.

وأبدى عساف اشتياقه لتصوير هذا العمل وهو من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، سيما بعد انقطاع طويل عن تصوير أي أغنية بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وافتتح عساف قبل أيام مطعمه الجديد في دبي الإماراتية، والذي حمل اسم “روابينا”، واحتفل بالحدث بمشاركة بعض الشخصيات الفنية والإعلامية العربية، من قبيل لجين عمران، وفاديا الطويل، والطبيب مجد ناجي.

إليسا تخوض “البودكاست”

قررت المغنية إليسا أن تكون عودتها إلى تطبيق “أنغامي”، من طريق مختلف وفريد من نوعه.

واختارت إليسا أن تكون في الطليعة مرة أخرى، لتصبح أول فنانة عربية تطلق “البودكاست” الخاصّ بها. وهو مجموعة من الحلقات تشارك من خلالها قصصا عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، إضافة إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنية.

وتروي إليسا في هذه الحلقات ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافة إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.