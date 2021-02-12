عبوب يجري آخر اللمسات

المنتخب الوطني تعادل مع النيجر ويواجهه في مباراة ثانية اليوم بالعيون

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أمام النيجر بهدف لمثله، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الاثنين) بالعيون، لحساب استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا للشباب، المقرر إجراؤها بموريتانيا في الفترة بين 14 فبراير الجاري و4 مارس المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني للشباب آخر مباراة إعدادية له، اليوم (الأربعاء)، قبل التوجه إلى موريتانيا، بعد غد (الجمعة)، حيث يجري أول مباراة له في دور المجموعات الاثنين المقبل أمام نظيره الغامبي، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وعلمت «الصباح»، أن زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، يضع آخر اللمسات على التشكيلة التي تخوض النهائيات، في الوقت الذي يجري فيه تحضير بعض اللاعبين، بالنظر إلى عدم جاهزيتهم البدنية، في مقدمتهم منتصير لهتيمي، لاعب الفتح الرياضي، الذي مازال يعاني الإصابة التي تعرض لها رفقة فريقه في منافسات البطولة الوطنية.

ويواصل لهتيمي علاجه بالمركز الطبي التابع لمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، وسط تفاؤل الطاقم التقني للمنتخب الوطني للشباب، بعودته في المباراة الأولى أمام غامبيا، المقرر إجراؤها بنواذيبو، في الوقت الذي يوجد باقي اللاعبين في صحة جيدة.

ويوجد المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات غامبيا وغانا وتنزانيا.

صلاح الدين محسن