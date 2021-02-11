درة في “بين السما والأرض”

تعاقدت النجمة درة رسميا على بطولة مسلسل “بين السما والأرض” لتتشارك بطولته مع الفنان هاني سلامة، وتعود للمنافسة بموسم دراما رمضان 2021، بعد اعتذارها، أخيرا، عن بطولة مسلسل “انتقام سري”.

وتحمست درة لبطولة المسلسل، خاصة أنه سيعرض في 15 حلقة فقط، ما يسمح لها بمتابعة تصوير بقية أعمالها الفنية. واقتبس المسلسل عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته أحمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت.

الزغبي تطلق “عقلي وقف”

أطلقت المطربة نوال الزغبي كليب أغنيتها الجديدة “عقلي وقف”، عبر صفحة شركة روتانا الرسمية على “يوتوب”.

وتعاونت الزغبي من خلال جديدها والذي اختارت ان يكون باللهجة المصرية، مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم والموزع وسام عبدالمنعم، علما أن شركة روتانا، تكلفت بإنتاج العمل.

ويعد الفيديو كليب التعاون الأول بين نوال والمخرج فادي حداد وتم تصوير الكليب بتقنيات عالية.

يشار إلى أن نوال طرحت في فبراير 2019 آخر ألبوم لها بعنوان “كدة باي”، ويضم 10 أغان.