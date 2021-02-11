“أنا مغربي” للأفلام بالمعهد الفرنسي

لجنة التحكيم يرأسها المخرج البصري وهدفها فتح فضاء للتعبير الحر والإبداع للشباب

أعلن المعهد الفرنسي بالمغرب عن تنظيم النسخة السابعة للمسابقة الدولية للأفلام القصيرة، “أنا مغربي أنا مغربية”. وحسب بلاغ المعهد الفرنسي، فإن المسابقة مفتوحة في وجه الشباب البالغ أقل من 30 سنة للمشاركة بفيلم قصير لا تتجاوز مدته 90 ثانية حول موضوع “افريقي افريقية” عبر الموقع الإلكتروني للمعهد، إلى غاية 21 فبراير، إذ سيتم الفصل في الأفلام المقترحة من طرف لجنة التحكيم، المكونة من مهنيي السينما والسمعي البصري برئاسة الكاتب والممثل والمنتج والمخرج محسن البصري.

وذكر البلاغ أن مسابقة “أنا مغربي أنا مغربية”، التي ألغيت النسخة الماضية منها بسبب جائحة كورونا، تدعو الشباب لمعالجة مفهوم “أنا مغربي أنا مغربية ” من وجهة نظرهم الشخصية والذاتية في الفيديو، والإحاطة بالأسئلة التالية: مـا معنى أن تكون إفريقيا أم إفريقية؟ هل هـو انتماء جغرافي، لغوي أم ديني؟ موروث ثقافي، حكايات مشتركة أو بنية فردية؟.

وعن لجنة التحكيم، يضيف البلاغ أنها ستتكون من الكاتـب والممثـل والمنتـج والمخـرج محسن البصري، الذي سيترأسها خلفا للمنتجة السينمائية لمياء الشرايبي في 2019، بالإضافة إلى الممثل عمر لطفي والممثلة نادية بن زاكور ونائب المدير العام لـ”جا وجاب” يونس الأزرق، ومديـرة التواصل بمصرف المغرب مونى بنغانم، وستمنح هذه اللجنة خمس جوائز، ثلاث جوائز من لجنة التحكيم، جائزة مصرف المغرب، وجائزة المعهد الفرنسي.

يذكر أن مسابقة “أنا مغربي. أنا مغربية”، التي أطلقهـا المعهد الفرنسي للمغرب في 2014، عرفت مشاركة حوالي 60 فيلما من المغرب وفرنسا في نسخة 2019، وتهدف إلى اقتراح فضاء للتعبير الحر والإبداع لفائدة الشباب دون إكراهات الوسائل. كما تسعى أيضا إلى استفسار الشـباب حول مواضيع تهمهم، مثل الهويـة ووضعيـة المرأة والتغير المناخي والانفتاح على العالم والعيش معا في المدينة، واللقاءات ثم الالتزام.

خ . ع