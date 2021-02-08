ميناء طنجة يستقبل أحد أكبر باخرات شحن الحاويات في العالم

رست باخرة الشحن “سي إم أ – سي جي إم جاك سعادة”، التي تعتبر أكبر باخرة شحن حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المسال، اليوم الاثنين بالمركب المينائي طنجة المتوسط، في أول رسو لها بالمملكة المغربية.

وأكدت مجموعة “سي إم أ – سي جي إم”، في بيان صحافي، أن “باخرة جاك سعادة، أول سفينة شحن بقدرة استيعابية تصل إلى 23 ألف حاوية من حجم عشرين قدما وتعمل بالغاز الطبيعي المسال، وصلت اليوم إلى ميناء طنجة المتوسط في أول رسو لها بالمغرب”، منوهة بأن المجموعة اختارت إطلاق اسم مؤسسها على أهم باخرة في أسطولها.

وأشار البيان إلى أن جاك سعادة، برؤيته الثاقبة، ترك بصمة على صناعة النقل البحري، مبرزا أن البواخر الثماني المماثلة لهذه الباخرة والتابعة للمجموعة أطلقت عليها أسماء معالم شهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويبلغ طول البواخر المماثلة لسفينة “جاك سعادة” 400 مترا بعرض 61 مترا و علو 78 مترا، حيث تعتبر ثمرة 7 سنوات من البحث والتطوير من قبل خبراء مجموعة “سي إم أ – سي جي إم”، كما تتوفر على تكنولوجيات حديثة من قبيل توقع المسارات وتقنيات العرض الذكرية وشاشات الواقع المعزز المساعدة للربان والطاقم، إلى جانب تحديثات في التصميم للرفع من الأداء والتقليل من استهلاك الطاقة.

(و م ع)