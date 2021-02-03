بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم (الأربعاء) بالرباط، مباحثات مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولولكشفيلي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب. وتندرج هذه الزيارة في إطار الاستعدادات للدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، المقرر عقدها في مراكش أكتوبر 2021، وذلك عقب توقيع اتفاقية بين المغرب ومنظمة السياحة العالمية بشأن تنظيم هذه التظاهرة في المملكة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض بوريطة التجربة التي راكمها المغرب، في اطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، مسجلا عزم المغرب مواصلة تعاونه مع منظمة السياحة العالمية من اجل إعادة تقويم قطاع السياحة الوطني باعتباره محركا للتنمية المستدامة.

كما أكد الوزير إرادة المملكة في دعم جهود الأمين العام لإنعاش السياحة العالمية، والعمل بالتنسيق مع المنظمة خلال هذه الفترة الحاسمة على الصعيد الوطني والصعيدين الإقليمي والدولي، بهدف إنعاش مستدام للسياحة العالمية.

من جانبه، نوه بولولكشفيلي بتمركز المغرب كوجهة سياحية رائدة في القارة الإفريقية، وهو تمركز مبني على الاستقرار وثراء التراث الثقافي وتنوع العرض السياحي للمملكة.

كما أشاد بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في تطوير قطاعه السياحي، وهي دينامية مقرونة بالتأهيل المستمر لبنيته التحتية.

(و م ع)