والي البيضاء يتفقد أضرار التساقطات بإقليم النواصر

قام والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة البيضاء، سعيد احميدوش، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لعدد من المواقع في إطار جولات ميدانية للوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها التساقطات الأخيرة بالجهة.

وزار الوالي، مرفوقا بوفد رسمي يضم على الخصوص عامل عمالة إقليم النواصر، 5 نقط على مستوى النفوذ الترابي لهذا الإقليم، لحقت بها أضرار متفاوتة جراء السيول المطرية نتيجة التساقطات الغزيرة التي تهاطلت على الجهة ابتداء من 5 يناير الجاري.

وهمت الزيارة، جماعات بوسكورة وأولاد عزوز ودار بوعزة، حيث عاين الوفد حجم الأضرار والخسائر المادية على مستوى كل من واد بوسكورة والطريق الوطنية رقم 1 والطريق الجهوية 320 فضلا عن التجزئتين السكنيتين “الفتح” التابعة للملحقة الإدارية أولاد أحمد(1) و” التوحيد” التابعة للملحقة الإدارية الرحمة (2) بعدما غمرت المياه جانبا منهما.

وقال سعد عزاوي مدير الاستثمارات المكلف بالدراسات والأشغال بشركة “ليديك”، إن الشركة عبأت مختلف المعدات والمضخات والموارد البشرية لتصريف المياه المعرقلة لحركة السير وتخفيف ضرر التدفقات على الساكنة القاطنة بمقربة من بعض النقط السوداء.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، أن هناك جملة من المقترحات الاستعجالية والمتمثلة أساسا في تسهيل عمليات تصريف المياه عبر مضخات، إلى جانب إمكانية رصد اغلفه استثمارية إضافية لإيجاد حلول ناجعة لتفادي الآثار السلبية للتساقطات من قبيل إنشاء سراديب كبيرة الحجم لتصريف المياه نحو البحر.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لليديك على مستوى كل من عمالة عين الشق والحي الحسني والنواصر محمد المشهوري في تصريح مماثل أنه عقب التوصل بالنشرة الإنذارية تم تفعيل برنامج خلية الأزمات لتجنيد كافة فرق التدخل والآليات الضرورية للحد من الفيضانات.

وأضاف أن الفيضانات نتجت جراء التساقطات المطرية القوية التي فاق حجمها ابتداء من الثلاثاء الماضي 220 ملم، أي ما يناهز 60 في المائة من التساقطات السنوية.

وأشار إلى أن تضرر عدة مناطق من الفيضانات، يعزى إلى محدودية سعة قنوات تصريف المياه المحلية وعدم قدرتها على استيعاب حمولة التدفقات التي تهاطلت في ظرف وجيز، أو لتواجدها في منخفضات أو لعدم توفرها أصلا على شبكات لتصريف المياه.

(و م ع)