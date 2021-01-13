اعتقال “حراك” بقلعة السراغنة 

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، على النيابة العامة، صباح الأربعاء الماضي، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة. وتوصلت مصالح الشرطة بالقلعة، بمعطيات حول قيام المشتبه فيه بالنصب على خمسة ضحايا، عبر سلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 17 و25 ألف درهم، مقابل وعود وهمية بالتوسط لفائدتهم في الهجرة بطريقة غير مشروعة، عبر المسالك البحرية صوب السواحل الأوربية، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية إلى تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح أول أمس (الأربعاء).

عادل بلقاضي (مراكش)