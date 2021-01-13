“ستاند آب” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (السبت)، على موعد مع برايم جديد من برنامج “ستاند آب”، الخاص بالبحث عن المواهب الكوميدية.

ويعتبر البرنامج، موعدا أسبوعيا مع الفكاهة، إذ تم اختيار المواهب من جميع أركان المملكة، علما أن مفهوم البرنامج يستند على مبدأين رئيسيين، الأول جعل الناس يدركون، أن الوصول إلى الشاشة الصغيرة شيء ممكن لكل مشاهد مغربي، فيما يتعلق المبدأ الثاني، بإنشاء نظام لتقييم والإشراف على جميع المرشحين، و ذلك للكشف عن اللؤلؤة النادرة. كما يهدف البرنامج، حسب تأكيد المسؤولين عنه, إلى تعزيز روح الدعابة في بلادنا.

ولكل “برايم” من البرايمات هدف خاص، من خلال وضع المشاركين في امتحانات الكتابة، والنسق، واللعب الجيد على الخشبة، علما أن لجنة تحكيم الموسم الحالي تتكون من نورا الصقلي ومحمد الخياري ولطيفة أحرار.

يشار إلى أن برنامج “ستاند آب” في موسمه الخامس، نال الأسبوع الماضي، الرتبة الثالثة، في نسب المشاهدة، إذ شاهد البرايم الرابع، 4 آلاف و134 ألف مشاهد.

إ.ر