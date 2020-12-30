كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

أكد مصدر من داخل الرجاء الرياضي أن إصابة عمر العرجون في مباراة شباب المحمدية، لا تدعو للقلق.

وأوضح المصدر ذاته أن العرجون شعر بتعب شديد خلال الشوط الثاني، وهو ما جعل الطاقم التقني يقوم بتغييره، على أن يكون حاضرا خلال المباريات المقبلة.

الوداد الرياضي

ينضم أيمن الحسوني بداية من اليوم (الاثنين)، إلى تداريب الوداد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقته.

وغاب الحسوني، عن مباريات الوداد، لأزيد من أسبوعين، وخضع للعلاج على أيدي الطاقم الطبي، قبل أن يمنحه إذنا بالانضمام إلى التداريب بداية من اليوم (الاثنين).

الفتح الرياضي

يحتفي الفتح بلاعبي الفريق المشاركين رفقة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم (الاثنين)، بعد حجز بطاقة التأهل إلى كأس إفريقيا بموريتانيا، المقرر إقامتها في فبراير المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن الفريق الرباطي قرر الاحتفال بلاعبي الفريق، رفقة زكريا عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بعد الاحتفال الذي خصصته جامعة الكرة للوفد المغربي.

نهضة الزمامرة

اختارت جريدة “لوموند” الفرنسية لاعب نهضة الزمامرة عبد الصمد المباركي، من بين اللاعبين المؤثرين داخل فرقهم عبر العالم.

وأشادت الصحيفة بما قدمه اللاعب في الموسم الكروي الماضي، إذ سجل 10 أهداف، أي ما يعادل ربع عدد الأهداف التي سجلها الفريق (40 هدفا)، بالإضافة إلى تسع تمريرات حاسمة.