اعتقالات بمقهى للقمار والشيشة

أوقفت مصالح أمن مراكش، 15 شخصا، أغلبهم من أفراد الجالية المغربية بالخارج، بعد مداهمة مقهى يقدم خدماته بشكل سري، خارج الأوقات المسموح بها، وفق القرارات الصادرة عن السلطة المحلية للحد من انتشار وباء كورونا.

وأفاد مصدر “الصباح” أن عناصر الدائرة 22 التابعة للمنطقة الأمنية الأولى كيليز، بولاية أمن مراكش، مرفوقة بعناصر من فرقة النجدة، داهمت المقهى الكائن بزنقة أم الربيع، لتضبط الموقوفين متلبسين بتعاطي “الشيشة” ولعب القمار “بوكر”.

وأضاف المصدر أن العملية أسفرت، أيضا، عن إيقاف مسير المقهى، وحجز حوالي 70 قنينة نرجيلة وكمية مهمة من المعسل وعلبتين من “النفاخة”. وتبين أن المقهى كان يغلق الباب الرئيسي، في الوقت المحدد من قبل السلطات المحلية لإغلاق المحلات، و يستمر في استقبال الزبناء عبر باب خلفي، خارقا بذلك الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات المحلية بمراكش، للحد من تفشي فيروس كورونا.

واقتيد الموقوفون رفقة مسير المقهى، إلى مقر الدائرة الأمنية، قصد تحرير محاضر إيقافهم، قبل تقديمهم أمام أنظار العدالة.

عادل بلقاضي (مراكش)