إيقاف مروجي مخدرات بمكناس

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي التابعة لسرية مكناس ليلة الأحد الماضي، من حجز سيارة خفيفة تعود ملكيتها لوكالة كراء السيارات بمكناس على متنها شخصان يبلغان من العمر 35 سنة و41 ، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية متخصصة في الحيازة والاتجار في المخدرات.

وجرى إيقاف المشتبه فيهما، أحدهما من ذوي السوابق في مجال الاتجار في المخدرات، بناء على تحريات وعمليات مراقبة وترصد وصفت بالناجحة التي باشرتها عناصر الدرك، على مستوى منطقة واد الجديدة ضواحي مكناس، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز 5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، عبارة عن صفائح معدة للترويج عثر عليها مخبأة بإحكام تحت سياج المقاعد الخلفية للسيارة ومبالغ مالية يشتبه في أنها من عائدات ترويح المخدرات، ومجموعة من الهواتف المحمولة .

حميد بن التهامي (مكناس)