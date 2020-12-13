فيديو يطيح بشخصين بمكناس

تفاعلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء الماضي، يظهر فيه أشخاص على متن سيارتين خفيفتين وهم يتبادلون العنف في ما بينهم بواسطة السلاح الأبيض بالشارع العام.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض تعالجها حاليا مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية، والتي تمكنت من تشخيص هويات جميع المشتبه فيهم الذين ظهروا في الشريط وإيقاف اثنين منهم، أحدهما قاصر والثاني راشد يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني. كما مكنت أيضا إجراءات البحث والتفتيش من حجز السيارتين المستعملتين من قبل المشبه فيهم، وكذا السلاح الأبيض الذي كان بحوزتهم خلال ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم اخضاع القاصر الموقوف لإجراءات البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما مازالت التحريات جارية لاعتقال باقي المتورطين.

حميد بن التهامي (مكناس)