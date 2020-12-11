“هاينة” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع حلقتين من مسلسل “هاينة”، الذي يجمع نخبة من الممثلين المغاربة.

ومن بين الأسماء المشاركة في العمل التلفزيوني الجديد، الذي صور قبل حوالي سنتين، زينب عبيد، وأنس الباز، وسعيدة باعدي، وهشام بهلول، ومحمد الشوبي، ومارية لالواز، وأيوب أبوناس، ونعيمة بوحمالة وصفاء ختامي، إلى جانب وجوه أخرى.

وتدور أحداث المسلسل الجديد، حول “هاينة”، ذات العشر سنوات، غادرت قريتها لتشتغل خادمة عند أسرة ميسورة، لتبدأ رحلتها مع الألم والظلم والاستغلال.

وفي سياق متصل، قالت القناة “الأولى”، إن الحلقات الأولى من مسلسل “هاينة”، استطاعت أن تجذب انتباه 6 ملايين من المشاهدين، وهو ما يمثل نسبة 50 في المائة من حصة المشاهدة.

وأوضح مسؤولو القناة أن المسلسل ذاته، الذي يعد من إنتاج شركة ايماج فاكتوري، حقق أيضا نسب مشاهدة مهمة، عند عرضه على موقع “يوتوب”، إذ تابع الحلقات الأربع الأولى أزيد من 2.5 مليون مشاهد.

إ. ر