“الميتادون” يقتل شابة بطنجة

لفظت شابة لا يتعدى عمرها 18 سنة أنفاسها الأخيرة، ظهر الأحد الماضي، بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، مباشرة بعد وصولها إلى قسم المستعجلات في حالة حرجة، نتيجة تناولها، جرعة زائدة من عقاقير ممنوعة.

وقال مصدر طبي، ل”الصباح”، إن الهالكة وصلت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، وهي في حالة غيبوبة تامة، وتبين بعد فحصها بأنها تعاني بطء معدل ضربات القلب وصعوبة التنفس، وهي أعراض تنتج في الغالب عن تناول جرعات زائدة من مخدرات قوية. ورغم كل المجهودات التي بذلها طاقم طبي لإنقاذها، فارقت الشابة الحياة ليتم وضع جثتها بالمستودع البلدي للأموات، إلى حين إصدار الوكيل العام تعليماته في الموضوع. ونقل عن عدد من الشهود، أن الشابة أصيبت بحالة إغماء وسقطت على الأرض بشارع يقع بحي “السواني” وسط المدينة، نتيجة تناولها جرعة زائدة من مادة “الميتادون”، التي تستعمل علاجا بديلا لدى المدمنين على المخدرات القوية،و تم إخطار مصالح الوقاية المدنية، التي حلت بالمكان وعملت على نقل المصابة إلى المستشفى الجهوي وهي في حالة حرجة.

وأعطى الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، تعليماته للطب الشرعي بإنجاز تقرير حول الأسباب الحقيقية للوفاة قبل تسليم جثة الضحية إلى أهلها من أجل الدفن، وأمر المصالح الأمنية بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث، سيما أن الهالكة فقدت حياتها في ظروف غير طبيعية، بفعل تأثير عقاقير ممنوعة.

المختار الرمشي (طنجة)