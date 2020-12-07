تسجيل 1531 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2968 حالة شفاء، و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 381 ألف و188 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 334 ألف و269 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6320 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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