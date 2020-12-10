البنزرتي: ينتظرنا عمل كبير

مدرب الوداد قال إن الأهم هو الفوز ولجنة النزاعات تنصف الفريق

اعتبر فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، فوز فريقه على يوسفية برشيد، أول أمس (الأحد)، بهدفين لصفر، لحساب الجولة الأولى من البطولة، مستحقا، ومنطقيا، بالنظر إلى مجريات المباراة.

وكشف البنزرتي، في تصريح بعد المباراة، أنه غير مقتنع تماما بالأداء، وقال” المهم في مثل هذه المباريات هو الفوز”.

وأوضح المدرب التونسي أن الوداد ينتظره عمل كبير بالنظر إلى التغييرات التي شهدتها المجموعة، وتابع”حققنا الأهم وينتظرنا عمل كبير”.

ونجح الوداد في تحقيق نتيجة الفوز، في مباراته الأولى في الموسم، على حساب يوسفية برشيد.

وسجل للوداد في الدقيقة 23 يوسف العكادي، ضد مرماه، فيما سجل الهدف الثاني يحيى عطية الله، في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة، التفاتة من الوداد قبل انطلاق مباراته أمام يوسفية برشيد، بعد أن رفع لاعبو الفريق لافتة تضمنت صورة الراحلين شاكر بن جلون نجل الرئيس المؤسس محمد بن جلون، والمسير السابق بالفريق، وسعيد بوحاجب رئيس الجامعة الملكية المغربية للريكبي.

من ناحية ثانية، أنصفت لجنة النزاعات بالجامعة الملكية لكرة القدم، الوداد الرياضي في خلافه مع الجيش الملكي، حول اللاعب أيمن الشباني.

وألزمت اللجنة ذاتها الجيش بتسديد 55 مليونا لفائدة الوداد، عبارة عن مصاريف تكوين اللاعب الذي انضم للفريق العسكري الموسم الماضي.

وطالب الوداد في البداية ب 90 مليونا، مصاريف التكوين، إلا أن لجنة النزاعات وبعد دراسة ملف اللاعب اكتفت بتحديد 55 مليونا.

وتعذر على الوداد اللجوء إلى لجنة النزاعات ضد الدفاع الجديدي الذي أبرم مع هشام مساكي الموسم الماضي، عقدا هاويا لتفادي لجوء الفريق الأحمر للجامعة.

نور الدين الكرف