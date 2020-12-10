تألق بنيشو يدفع آسفي لتحصين مواهبه

وقع عقودا مع ثمانية لاعبين وصحوة التكوين بعد تعيين الكرمة

أعلن المكتب المسير لأولمبيك آسفي، مساء أول أمس (الأحد)، عن توقيع عقود احترافية مع ثمانية من لاعبيه الشباب.

وأكدت إدارة الفريق أن الهدف من هذه الخطوة تحصين اللاعبين الشباب، بعقود تضمن حقوقهم وحقوق الفريق، وتمنحهم فرصة اللعب في الفريق الأول كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتابع الفريق أنه ينهج سياسة التشبيب بمنح الفرصة للمواهب التي تتدرج في فئاته الصغرى.

وتتضمن لائحة اللاعبين الذين وقعوا عقودا لمدة خمس سنوات، ياسين بلفاضلة من مواليد 2000 ويشغل مركز مهاجم، والمدافع كريم البونكات من مواليد 2000، وأظهر مستوى جيدا في أول مباراة رسمية خاضها بقميص فريق الكبار أمام الدفاع الحسني الجديدي في الدورة الأولى من بطولة القسم الأول، وأمين سبيل من مواليد 2000 ويشغل مركز مدافع أيمن، ويوسف الصوتي من مواليد 2000، ويشغل مركز مهاجم، وصلاح الدين الراحولي من مواليد 2000، ويشغل مركز وسط ميدان، وياسر لكنيزي من مواليد 2002 ويشغل مركز وسط ميدان أيضا، وأمجد سبيل من مواليد 2002، ويشغل مركز مهاجم، وحمزة لزعر من مواليد 2002 ويشغل مركز وسط ميدان.

وسارع مسؤولو فريق آسفي إلى توقيع عقود احترافية مع هؤلاء اللاعبين مباشرة بعد العرض الجيد الذي قدمه الشاب صلاح الدين بنيشو، وإحرازه أربعة أهداف في شباك الدفاع الجديدي.

وتحسنت مردودية الفئات الصغرى لأولمبيك آسفي بشكل لافت، بعد تعيين أمين الكرمة مسؤولا عن التكوين بالفريق.

حسن الرفيق (آسفي)