انتظارات القضاة معلقة

الشروع في عقد الجمعيات العامة دون التوصل بنتائج أعمال المجلس الأعلى يصعب الموقف

تشرع محاكم المملكة، بمختلف درجاتها، في عقد جمعياتها العامة، كما هو منصوص عليه قانونا في النصف الأول من دجنبر الجاري، لتنظيم العمل وتوزيع الشعب بين القضاة العاملين داخلها، وهو الدور التقليدي الذي نص عليه مرسوم 1974، في انتظار ما سيسفر عنه مشروع التنظيم القضائي من مستجدات لجعله فرصة للنقاش ومناسبة لتبادل الاقتراحات والحلول بشأن كل النوازل ذات الطابع التنظيمي داخل المحاكم، والتي عرفتها السنة القضائية المنتهية، وإيجاد حلول لها في السنة الموالية.

وتنعقد الجمعية العامة لهذه السنة في ظروف خاصة جدا، سواء تلك المتعلقة بالحالة الوبائية بسبب فيروس كورونا، والتي دفعت محكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى عقد الجمعية عن بعد، أو تلك التي لها علاقة بالشأن المهني، على اعتبار أن عددا من قضاة المملكة مازالوا ينتظرون نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة في الشق المتعلق بالانتقالات، والتي من المحتمل أن تستجيب لطلباتهم، وهو ما سيطرح إشكالا قانونيا، خاصة في إطار تركيب الهيآت وإسناد المسؤوليات للقضاة بترؤس غرف داخلها. الإشكال الذي يرافق انعقاد الجمعيات العامة، أكده عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، الذي أوضح أن الجمعيات العامة للمحاكم لهذه السنة هي استثنائية بكل المقاييس، بسبب ظروف جائحة كورونا على وجه التحديد، والتي أثرت على عمل جميع المؤسسات ومنها المؤسسات القضائية والمحاكم، وهي الظروف التي ما زالت مستمرة ولم تتوقف بعد، مشيرا في تصريح لـ “الصباح” إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف القضاة وللموظفين، وهو ما يستدعي اعتبار هذا الموضوع وقيام الإدارة القضائية ممثلة في رؤساء المحاكم بالقيام باجتهادات في التدبير، مثل عقد الجمعيات العامة عن بعد، تفاديا للاختلاط واحتراما لإجراءات السلامة، ذلك أنه سبق عقد محاكمات عن بعد، ولذلك فالأولى أيضا عقد اجتماعات الجمعيات العامة لهذه السنة عن بعد كذلك.

وبشأن علاقة نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذه الجمعيات، أفاد الشنتوف أنه مع التأكيد على تأثير ظروف جائحة كورونا على أشغال المجلس بشكل أو بآخر، فإنه يمكن تجاوز هذا التأثير بعقد جمعيات عمومية استثنائية بالمحاكم، بعد ظهور النتائج التي قد تسفر عن انتقال عدد كبير من القضاة وتعيين آخرين مكانهم، اذ لا شيء حسب قوله، يمنع قانونا من عقد جموع عامة جديدة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لأن الوضع استثنائي وليس عاديا، ولذلك وجب التعامل معه على هذا الأساس.

كريمة مصلي