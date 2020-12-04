الترشيح لجائزة أندية القراءة

كشفت شبكة القراءة بالمغرب، في الآونة الأخيرة، عن معايير تحكيم في الجائزة الوطنية لأحسن ناد للقراءة في 2021، بعد إعلانها عن فتح باب الترشيح للجائزة.

وأوضح المنظمون أن الترشيح لهذه المسابقة، التي تهدف إلى ترسيخ فعل القراءة في المجتمع، سينطلق في دجنبر الحالي، عبر إرسال تقرير سنوي يتضمن عناوين وصور الأنشطة، إلى البريد الإلكتروني للشبكة، إلى جانب تعبئة استمارة المعلومات.

وتتمثل معايير تحكيم المسابقة في هيكلة النادي، وعدد المشاركين في القراءات ومعدل القراءة للقراء بالنادي، والإشعاع داخل المؤسسة عبر تنظيم المعارض واللقاءات مع المثقفين، والإشعاع الإعلامي خارج المؤسسة، والمشاركة في برامج القراءة لشبكة القراءة بالمغرب.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل خاص في فبراير المقبل، إذ سيتم تخصص جوائز لأحسن ناد للقراءة في كل مستوى تعليمي (الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والجامعي).

خالد العطاوي