دبابة للبيع في “إيباي”

عرض متجر “إيباي” الشهير على الأنترنت، إحدى مدرعات الجيش البريطاني التي استخدمت إبان الحرب العالمية الثانية للبيع. وحسب “ذا صن” البريطانية، عرضت الدبابة، التي أطلق عليها اسم “صلاح الدين” بمبلغ 71 ألفا و500 جنيه إسترليني (95326.30 دولارا أمريكيا).

وتعد الآلية سلاحا قتاليا قديما، وهي أيضا مزودة بمدفع من عيار 76 ملمترا ورشاشين من طراز براوننغ يعملان بكفاءة عالية. وتعمل المدرعة بمحرك كبير من طراز رولز رويس ثماني الأسطوانات، صنع بين 1958 و1972. وجددت الآلية على مدى أربع سنوات في أمريكا من قبل أحد عشاق الأسلحة، وتعمل بالبنزين ويبلغ وزنها حوالي 11.6 طنا وتصل سرعتها إلى 45 ميلا في الساعة، حسب “ذا صن”.

فك لغز سطوع الشمس

توصل علماء فلك إلى اكتشاف وصفوه بـ”الاختراق الكبير”، من شأنه أن يساعد في معرفة المزيد من المعلومات عن بنية الشمس. ووفق باحثين متخصصين بفيزياء الجسيمات وبالاستعانة بمرصد بوركسينو في إيطاليا، تم رصد “نيوترينوات” تشكلت خلال عملية غامضة في الشمس. و”النيوترينو” عبارة عن جسيم أولي بكتلة أصغر كثيرا من كتلة الإلكترون، وليست له شحنة كهربائية. وتعليقا على النتائج التي تم التوصل إليها قالت الخبيرة في فيزياء الجسيمات غابرييل دي أوريبي جان من جامعة كاليفورنيا إن “قياسات هذه النيوترينوات ستساعد على حل الغموض الذي يلف مسألة تكوين اللب الشمسي، وتقديم رؤى حاسمة تتعلق بتكوين النجوم الثقيلة”، حسب ما نقلته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

متزوج من 6 نساء كلهن حوامل

في واقعة غريبة، استطاع رجل نيجيري أن يجمع بين 6 نساء كلهن حوامل منه في الوقت نفسه، معربا عن سعادته مع أمهات أبنائه القادمين. وقال النيجيري مايك بريتي أو “مايك عز نوالي نوجو”، وهو مالك ناد ليلي في لاغوس بنيجيريا تعليقا على صورته مع زوجاته “إنها ليست خدعة أو مشهدا من فيلم، نحن نعيش أفضل حياة لنا”. وأثارت الصورة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة العالمية، التي اتهمته بحب الشهرة خاصة بعد مواقف غريبة سابقة له مع عدد من النساء .