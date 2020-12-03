الجامعة تنفذ وعيدها

رفضت ملفات الكوكب والحسيمة والكيسر وكوميري ينقذان الفريق المراكشي بعد ليلة بيضاء

نفذت جامعة كرة القدم وعيدها، بشأن منع الأندية التي تعاني مشاكل مالية، من توقيع عقود احترافية.

ورفضت الجامعة استقبال عقود احترافية للكوكب المراكشي وشباب الحسيمة مع لاعبين ومدربين، بسبب كثرة النزاعات والديون، ووجود أحكام نهائية ضدهما، من قبل لجان مختصة، خصوصا لجنة النزاعات بالجامعة، وغرفة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويعاني شباب الحسيمة والكوكب المراكشي تراكما كبيرا للنزاعات والديون، لفائدة لاعبين ومدربين سابقين، فيما اضطرت فرق أخرى إلى عدم إبرام انتدابات، بسب غياب التوازن المالي.

واضطر الكوكب المراكشي وشباب الريف الحسيمي إلى توقيع رخص هاوية مع لاعبين، لتدبير المرحلة الحالية.

وعانى الكوكب وضعا أصعب، بسبب الفراغ الإداري، وتأخر انتخاب رئيس إلى غاية الخميس الماضي، إضافة إلى منع الفريق من الانتداب.

وأنقذ المدرب امحمد الكيسر، ومساعده محمد كوميري الفريق المراكشي من ورطة حقيقية، بسبب أزمة اللاعبين التي يعانيها، وضيق الوقت، ورفض لاعبين آخرين توقيع رخصة هاوية مع الفريق، عوض عقود احترافية، قبل ساعات من انتهاء الميركاتو، مساء أمس (الاثنين).

واستغل الكيسر وكوميري علاقتهما الواسعة، ومعرفتهما بعدد من اللاعبين، بمختلف الأقسام، وأقنعوهم بتوقيع رخص هاوية مع الفريق، رغم الظروف التي يجتازها، في انتظار تسوية الوضع مستقبلا.

ووقع عدد من اللاعبين رخصا مع الفريق المراكشي في وقت متأخر من مساء أول أمس (الأحد)، وصباح أمس (الاثنين)، ساعات قبل إغلاق الميركاتو مساء اليوم نفسه.

ولعب الكيسر وكوميري للكوكب المراكشي في مسارهما الكروي.

ودرب كيسر مجموعة من الأندية، آخرها أولمبيك آسفي، الذي بلغ معه ربع نهائي الكأس العربية، فيما درب كوميري الرشاد البرنوصي، لما كان في القسم الثاني.

عبد الإله المتقي