4592 إصابة جديدة و 4228 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 4592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4228 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 345 ألف و276 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 294 ألف و36 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 2، 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5689 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1727)، والرباط-سلا-القنيطرة (937)، وسوس ماسة (407)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (372)، ومراكش-أسفي (354)، والشرق (196)، وكلميم -واد نون (167).

كما تم سجيل 150 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و105 بجهة فاس-مكناس، و75 بجهة درعة تافيلالت، و61 بجهة بني ملال- خنيفرة، و41 بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 18 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و13 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و7 حالات بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة مراكش- آسفي، و6 حالات بكل من جهة الشرق وجهة فاس-مكناس، و5 حالات بجهة سوس-ماسة، و4 بجهة بني ملال-اخنفرة، و2 حالات بجهة كلمي-واد نون، وحالة واحدة بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء وجهة وجهة درعة تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 8، 950 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 6، 12 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألف و425 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و552 الف و671، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 45 ألفا و551 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 128 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1031 حالة، 87 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 430 حالة.