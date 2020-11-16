زاباطيرو: الحكم الذاتي “يعد حلا طموحا وعقلانيا” لإنهاء النزاع في الصحراء

قال خوسي لويس رودريغيز ثاباطيرو، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، إن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب قبل سنوات “يعد أحد الحلول الطموحة والعقلانية” من أجل إنهاء النزاع في منطقة الصحراء.

وأكد رودريغيز ثاباطيرو في مقابلة بثتها اليوم القناة التلفزية الإسبانية (لا سيكستا)، أن المغرب طرح قبل سنوات على طاولة المفاوضات مقترح الحكم الذاتي”، الذي أعتبره حلال طموحا وعقلانيا” يضمن حقوق ساكنة المنطقة.

وأوضح ثاباطيرو أن المفاوضات “تبقى هي السبيل الوحيد” من أجل التوصل إلى اتفاق لحل هذا النزاع، وذلك بعيدا عن العنف أو المواجهة.

وكانت العديد من الشخصيات السياسية الإسبانية المنتمية لأحزاب من مختلف التوجهات، مثل الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني، الذي يقود الحكومة، والحزب الشعبي القوة الرئيسية في المعارضة، قد شددت على الطابع الشرعي والقانوني لتدخل القوات المسلحة الملكية من أجل تأمين المعبر الذي يربط المغرب وموريتانيا عبر المنطقة العازلة للكركرات.

كما نددت هذه الشخصيات بالتصرفات الخطيرة لـ “البوليساريو” المدعومة من قبل الجزائر وبأعمالها الاستفزازية ضد بعثة (المينورسو).