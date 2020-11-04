الجامعة تخضع أوزبكستان لاختبارات كورونا

تحاليل مخبرية تنتظر أعضاءه فور وصولهم إلى المغرب ونتائج طاقم «فوتصال» سلبية

علمت “الصباح” أن الجامعة ستخضع أعضاء بعثة منتخب أوزبكستان لكرة القدم داخل القاعة لتحاليل مخبرية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، فور وصولهم إلى مطار محمد الخامس في البيضاء، ومنه إلى الرباط، حيث يواجه المنتخب الوطني في ثامن وتاسع نونبر الجاري بالقاعة المغطاة، التابعة لمركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا.

وكشف مصدر جامعي، أن المنتخب الأوزباكستاني سيخضع للكشف عن كورونا، شأنه شأن المنتخب الوطني، قبل السماح لهما بإجراء المباراتين الإعداديتين.

وجاءت نتائج التحاليل المخبرية، التي خضع لها الطاقم التقني والإداري لمنتخب “فوتصال” سلبية، فيما ينتظر اللاعبون التوصل بها، قبل الشروع في التداريب، تحضيرا لمواجهة منتخب أوزباكستان.

ودخل المنتخب الوطني للفوتصال معسكرا تدريبيا مغلقا أول أمس (الاثنين) بمركز محمد السادس بالمعمورة، إلى غاية 11 نونبر الجاري، في سياق استعدادات أسود القاعة لنهائيات كأس العالم بليتوانيا 2021. ووجه هشام الدكيك، الناخب الوطني، الدعوة إلى 17 لاعبا للمشاركة في المعسكر التدريبي، ضمنهم أربعة محترفين، وهم سفيان مسرار وبلال بقالي من أكسيس الفرنسي وأنس العيان من لازنا الإيطالي وحمزة ميمون من بالما الإسباني.

وضمت اللائحة سعيد كنية ورضا الخياري وخالد كرعي وسفيان مسرار وبلال بقالي وأنس العيان وحمزة ميمون ويوسف مزراعي وأشرف سعود وكريم نبية ويوسف أيت صالح وياسين المفتاحي وإدريس الرايس وبلال حميدوش وأنس طيبي وزكرياء كوسي، إضافة إلى محمد جواد.

عيسى الكامحي