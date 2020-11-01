تأجيل محاكمة مدون

أجلت هيأة المحكمة الابتدائية بالعرائش محاكمة المدون رشيد بوغابة، المتابع في حالة اعتقال، بتهمة “التشهير وإهانة هيأة منظمة” إلى الاثنين المقبل، بعد تقديم نائبي رئيس مجلس جماعة العرائش، المنتميين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، شكاية ضده.

وأمرت النيابة العامة بمتابعة بوغابة، المدون والفاعل الجمعوي والمدير السابق لجريدة “تشيباطو”، بالتهمة نفسها، علما أن دفاعه سجل، حسب مصادر مطلعة، عددا من الملاحظات، منها أن الحزب لا يدخل حكما ضمن المؤسسات والهيآت المنظمة والمحمية قانونا.

ويتابع بوغابة بنشر أربع تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها ما أسماه “الاستهتار” بالشأن العام المحلي والطريقة التي يتم بها تدبير شؤون المواطن العرائشي من قبل المجلس الجماعي للمدينة، الذي أنهى دورة أكتوبر برئاسة النائب السابع للرئيس، وممثل السلطة وكاتب المجلس وبعض الأعضاء عن المعارضة. ومثل بوغابة أمام هيأة المحكمة الابتدائية بالعرائش، في خامس أكتوبر الجاري، افتراضيا عبر المباشر من السجن المحلي لظروف الطوارئ الصحية، في الوقت الذي حضر المحامي الذي ينوب عنه و طالب بتأجيل الجلسة ومهلة قصد الاطلاع على الملف.

والجدير بالذكر أن بوغابة كان ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي سنوات عدة، قبل أن يعمد إلى تجميد عضويته داخل الفرع المحلي، بسبب خلافات تنظيمية داخلية متعلقة بالخط الإيديولوجي والمذهبي للحزب، والتي سبق أن كانت محطة العديد من تدويناته على صفحات التواصل الاجتماعي.

خالد العطاوي