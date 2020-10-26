“الشابة” تدخل أمير “الراي”

أطلق الفنان إيهاب أمير أحدث أعماله الغنائية بعنوان “الشابة”، التي يخوض من خلالها تجربة جديدة ويؤدي فيها موسيقى “الراي”، التي تعتبر من الأنماط الغنائية، التي تحظى بشعبية كبيرة.

ويؤدي الفنان إيهاب أمير أغنية “الشابة” من كلماته وألحانه، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج بدر حساني.

وبدأ الفنان إيهاب أمير خلال الفترة الماضية في الترويج لعمله الغنائي على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها “إنستغرام”، حيث كان يقدم مقاطع فيديو لتشويق جمهوره ودعوته لاكتشاف جديده الفني.

ويعد إيهاب أمير من بين الفنانين الشباب الذين حققوا نجاحا كبيرا في الساحة الغنائية، خاصة أنه اختار أسلوبا فنيا مختلفا عن أبناء جيله، كما سبق أن أحيى العديد من الحفلات داخل المغرب وخارجه.

يشار إلى أن من أشهر أغاني الفنان إيهاب أمير “سليباتير”، التي تلقى تجاوبا كبيرا من قبل جمهور واسع، كما لقيت كل الأغاني التي قدمها من كلماته وألحانه وأدائه نجاحا كبيرا منها أغنية “2 كلمات”، الأمر الذي سبق أن عبر عن سعادته به.

أمينة

كندي