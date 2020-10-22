مصرية تطلق زوجها بسبب الأنترنيت

طالبت امرأة مصرية بخلع زوجها بعد زواج دام 8 أشهر، مبررة طلبها بأنه لا يريد أن يدفع اشتراك الأنترنيت، كما يطلب منها سرقة الرمز السري للجيران، ويتهرب من دفع فواتير المياه والكهرباء. وقالت المرأة “تحدثت مع زوجي أكثر من مرة بسبب تراكم فواتير الكهرباء والمياه والأنترنت الشهرية بشكل مبالغ فيه، إلا أنه قام بإهانتي، وخلال حديثه تلفظ بكلمات عن نقل إقامتنا الى منزل آخر، فعلم صاحب المنزل بتلك المتأخرات فطالبه بالجلوس معه لمناقشة الأمر، إلا أن زوجي تهرب منه ولم يستمع لحديثه”. وأضافت الزوجة “زوجي يشبه والده كثيرا، والذي كان يتعمد هو الآخر ترك الفواتير المستحقة عليه بالسنوات ثم ينتقل بعد ذلك للعيش في منزل آخر”.

علماء يكشفون مأكولات 2030

شارك علماء توقعاتهم بشأن غذاء عام 2030، من حشوات الحشرات واللحوم المزروعة في المختبر، إلى الطعام النباتي لحيواناتنا الأليفة. وتحدث خبراء من جميع أنحاء العالم خلال لقاء عبر الأنترنت، كجزء من مهرجان أوكسفوردشاير للعلوم للاحتفال بيوم الأغذية العالمي. ويقول عالم هولندي إن اللحوم المزروعة في المختبر ستطرد برغر النباتي من على الرفوف، بينما يعتقد خبير أسترالي آخر أن الوقت حان للتفكير بجدية في طعام الحيوانات الأليفة النباتي. وقال ريان بيثنكورت، الرئيس التنفيذي لشركة طعام الكلاب، إن الغذاء سيتغير في السنوات العشر المقبلة أكثر مما كان عليه منذ 10 آلاف عام، بسبب الابتكارات الجديدة في تقنيات الأغذية والتقنيات الحيوية.

شابة بريطانية تتبنى 14 يتيما

لم تكن فتاة بريطانية ذهبت في رحلة سياحية إلى إفريقيا تتوقع أن ينتهي بها الحال بتبني 14 طفلا يتيما لا مأوى لهم. وبعمر 18 عاما، أرادت ليتي ماكماستر أن تسافر إلى القارة السمراء، وتمضي 30 يوما من العمل التطوعي في دار للأيتام، لكن الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال الذين قابلتهم عندما وصلت إلى هناك، كان من شأنها أن تغير حياتها إلى الأبد. وبعد أن كانت تخطط للبقاء لفترة قصيرة، انتهى بها الأمر بالبقاء لمدة 3 سنوات في دار الأيتام، فوجدت نفسها مضطرة لتبني 14 طفلا لم يكن لديهم مأوى يلجؤون إليه.