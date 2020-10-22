حزن بليفربول بسبب فان دايك

صدم ليفربول أنصاره، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أكد إصابة لاعبه ونجمه الهولندي فيرجل فان دايك، بتمزق في الرباط الصليبي، وإجرائه عملية جراحية، ستغيبه عن الملاعب إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتعرض فيرجيل للإصابة، خلال ديربي المدينة أمام إيفرتون (2-2)، إذ تعرض الحارس جوردن بيكفورد إلى انتقادات شديدة، بسبب تدخله العنيف، فيما باشر الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في النازلة، لمعاقبة حارس منتخب إنجلترا.

وحسب بطل إنجلترا، فقد أجرى فان دايك فحوصات في المستشفى، أثبتت ضرورة إجرائه عملية جراحية، وبعدها مرحلة تأهيل خاصة، ما يعني غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر.

وعبرت جماهير ليفربول عن صدمتها بسبب إصابة فيرجل، الذي ساهم بشكل كبير في تألق النادي في الموسمين الماضيين، وتحقيقه لألقاب كثيرة بقيادة المدرب يورغن كلوب.

ورفض كلوب في فترة الانتقالات الأخيرة، انتداب مدافع، مبررا خياره بوجود مدافعين كثر جيدين، غير أن إصابة فان دايك ستضعه في موقف حرج، بما أن الخيارات في الخط الدفاعي باتت أقل.