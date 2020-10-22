“أسماء شانيل” … يوميات ونصائح

تضرب اليوتوبر أسماء عبر قناتها الرسمية على “يوتوب” “أسماء شانيل” موعدا لمتابعيها مع فيديوهات تخصصها لتقاسم يومياتها مع أفراد أسرتها بالناظور، التي انتقلت منذ سنوات للعيش بها رفقة زوجها.

وتحظى فيديوهات اليوتوبر أسماء، المتحدرة من فاس بإعجاب عدد من متابعيها، خاصة النساء، سيما أنها تتقاسم معهن مجموعة من النصائح الخاصة بالتدبير المنزلي وتربية الأطفال وتحضير عدد من الأطباق.

ومن بين الفيديوهات، التي طرحتها، أخيرا، اليوتوبر أسماء فيديو شاركت فيه متابعي قناتها تفاصيل إعادة تصميم إحدى حمامات منزلها وخطوات اختيار “زليج” لتزيينه، إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات.

وسبق أن طرحت اليوتوبر أسماء عدة فيديوهات من بينها تفاصيل تشييد منزلها وتكلفة البناء ومختلف المراحل الخاصة بتصميم مختلف الغرف، إلى جانب تقديم نصائح للراغبين في تشييد منازلهم.

وتتفاعل اليوتوبر أسماء مع متابعيها، كما تخصص حيزا ضمن فيديوهاتها من أجل الإجابة عن تساؤلاتهم، وتؤكد باستمرار أنها تفضل دائما الحديث في الأمور الإيجابية وأنها لا ترغب في تقديم كل ما من شأنه أن يشعرهم بطاقة سلبية.

ولا تتوانى اليوتوبر أسماء في مشاركة متابعيها مشترياتها، خاصة حين تقوم بزيارات إلى مليلية أو مناطق أخرى، كما أنها تتقاسم أجواء من استمتاعها بعطل نهاية الأسبوع مع زوجها وأفراد عائلتها أو مناسبات أعياد الميلاد والزواج.

أ. ك