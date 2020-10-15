استغلال جنسي لقاصر داخل سيارة

ضبط شاب متلبسا بهتك عرض فتاة بمنطقة معزولة والبحث جار لكشف ضحاياه

وضعت عناصر الدرك الملكي بجماعة امطالسة إقليم الدريوش، مساء أول أمس (الثلاثاء)، حدا لجانح يستغل القاصرات في إشباع نزواته الجنسية، بهتك عرضهن وسط سيارته، التي حولها إلى وكر للدعارة والفساد لاقتناص لحظات جنسية، بعيدا عن أعين المتربصين.

وأوضحت مصادر “الصباح”، أن الشاب اعتقد أن عمليته لن تثير شكوك المتربصين لاختياره المكان والتوقيت المناسبين، إلا أنه تفاجأ بدورية الدرك،تحاصره في حالة تلبس، وهو ما أحبط مخططاته الإجرامية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الفضيحة المدوية، تفجرت إثر توصل مصالح الدرك الملكي بإخبارية تفيد وجود شبهة فساد بالشارع العام.

وأوردت مصادر متطابقة، أن التدخل الأمني لعناصر الدرك الملكي، أسفر عن ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بممارسة الجنس داخل السيارة بمنطقة خلاء، ليتم إيقافهما واقتيادهما للتحقيق معهما، حول المنسوب إليهما.

وأضافت المصادر، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجانح البالغ من العمر 28 سنة، استدرج الفتاة القاصر للقيام بجولة بسيارته بعد التغرير بها، قبل أن يقرر استغلالها جنسيا دون عنف.

وباشرت مصالح الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف، لكشف ملابسات أفعاله الإجرامية وظروف وخلفيات استدراجه للقاصرات، وما إن كان متورطا في قضايا تمس الأمن والنظام العامين، قبل افتضاح أمره، في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة لفائدة البحث والتقديم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى توصل مصالح الدرك الملكي، بإخبارية حول وجود شبهة فساد ودعارة، ما جعلها تستنفر عناصرها للتأكد من الموضوع في إطار التدخلات الاستباقية لمحاصرة أشكال الجريمة، إذ بعد أن ترجل دركيان نحو السيارة المشتبه فيها، للتحقق مما يجري داخلها، تفاجآ بمشهد انهماك شاب في ممارسة الجنس على فتاة.

وبعد أن تمت محاصرة المشتبه فيهما في حالة تلبس،تقرر اقتيادهما للتحقيق معهما، إذ كشف البحث التمهيدي الأولي، أن الفتاة قاصر تم استغلال سنها وبراءتها لاستدراجها، من قبل الشاب.

وتقرر إيداع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في حين تقرر إطلاق سراح القاصر باعتبارها مغررا بها.

محمد بها