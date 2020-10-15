لمجرد ينحني للعاصفة

أرفق تدوينة بعلمي مصر والمغرب لوضع حد لحملة مصريين ضده

ألغي، رسميا، الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان المغربي سعد لمجرد بالقاهرة، بعد الحملة الشرسة، التي شنت ضده وارتفاع دعوات لمقاطعة حفله.

وقالت مواقع إلكترونية مصرية، إن مسرح “كايرو شو”، المنظم للحفل، حذف إعلانات حفل لمجرد، بعد حملة شنت ضده، وهو ما اعتبرته إلغاء رسميا، سيما بعد الضجة التي رافقت الإعلان عن موعد الحفل، والتي لم تهدأ حتى بعد حذف الإعلان.

واختار لمجرد الرد على الضجة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، ودعوات مقاطعة حفله بالقاهـــــــرة، بطريقته الخاصة، إذ نشـــــر تدوينــــــة على صفحته الرسمية على “إنستغــرام”، أرفقها بصورة له وهو يبتسم، كتب فيها “لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي”، ليرفقها بعلمي مصر والمغرب.

واعتبر “فانز” لمجرد، أن تدوينته الأخيرة، أحسن وأروع رد يمكن أن يصدر منه، معتبرين أن جهات كانت وراء الحملة التي شنت ضده، قبل أن يدعو إلى شن هجوم على بعض الفنانين المصريين، والذين اعتادوا إحياء الحفلات الفنية بالمغرب.

وفي سيــاق متصل، كان من المقرر أن يقيم لمجــرد حفلا غنائيا في منطقــة التجمــع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال دجنبر المقبل، لمناسبة مرور سنتين على تأسيس مسرح “كايرو شو”.

وفور الإعـــلان عن الحفلة، شـــن نشطـــاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمنع المغنـــــي المغربي من الغناء في القاهــــرة، إذ جاءت دعــــوات مقاطعــة حفل لمجرد، بسبب اتهامه بتهمــــة الاغتصاب التـــي تلاحقه منذ سنوات، ومازال القضاء الفرنسي لم يحسم فيها، معتبرين أن وقوف لمجرد أمام الجمهور المصري “غير مرغوب فيه”.

إيمان رضيف