SAP إفريقيا الفرانكوفونية تعين هشام عراقي حسيني مديراً عاما للإدارة الإقليمية والحفاظ على دينامية النمو

تم تعيين هشام عراقي حسيني مديرا عاما لشركة SAP إفريقيا الفرانكوفونية. وقد التحق ب SAP بعد أن شغل منصب المدير الإقليمي لإفريقيا الناطقة بالفرنسية بشركة مايكروسوفت.

يتمتع هشام بخبرة 25 سنة في الإدارة، وقد تمكن من شغل العديد من المناصب الإدارية في المبيعات والتسويق والاستشارات وتطوير الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستشارات، وكذلك المنتجات الاستهلاكية في إفريقيا الفرنكوفونية والشرق الأوسط. كما أنه عمل عن كثب مع كبار القادة في القطاعين العام والخاص لتسريع الابتكار والتحول الرقمي، مع التركيز على تحسين تجربة الزبناء وتطوير الموظفين وتصميم لوحات قيادة متطورة.

وقد أعرب هشام عراقي حسيني، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في تقنيات المعلومات والبيانات الرقمية المكتسبة في إفريقيا الفرنكوفونية والشرق الأوسط، عن حماسه لمسؤولياته الجديدة، وشارك رؤيته لتطوير SAP إفريقيا الفرنكوفونية قائلا: “انطلاقاً من موقعنا الجغرافي، سنقود SAP نحو النمو في المجالات الرئيسية التي ستساعد زبناءنا على أن يصبحوا أكثر تنافسية وربحية بمرور الوقت من خلال استخدام التقنيات المتقدمة تشمل عمليات مرنة ومتكاملة.”

لقد جاء هذا التطور الإداري بشكل طبيعي بعد السنوات الأربع التي قضاها سلفه فريديريك ألران الذي شغل منصب المدير العام لشركة SAP إفريقيا الفرنكوفونية، حيث ساهم بقوة في نمو وديناميكية هذا المركز. وقد قال جواو باولو دا سيلفا، المدير العام SAP أوروبا الجنوبية وإفريقيا الفرنكوفونية”: سيستمر فريديريك في القيام بدور مهم كعضو في فريقنا الإداري الإقليمي في جنوب أوروبا وإفريقيا الفرنكوفونية، مما يضمن انتقالًا سلسًا وأداء مستدامًا ومساهمة مهمة في تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بوحدة السوق سنة 2021 .

عملت SAP إفريقيا الفرنكوفونية منذ إنشائها في الدار البيضاء سنة 2016 على تحقيق طموحها الأساسي بنجاح، وهو مساعدة الشركات الإفريقية “الذكية” في ثورتها وتحولها الرقمي. ومع أكثر من 100 موظف في 19 دولة في إفريقيا الفرنكوفونية، تقدم SAP حلولًا وتقنيات فريدة ومتكاملة بفضل خبرة تزيد عن 48 سنة في أكثر من 25 قطاعًا، مما يقدم رؤية وكفاءة قصوى لشركائها الاستراتيجيين في إفريقيا والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن SAP متواجدة في 5 قارات ولديها العديد من المكاتب الإقليمية حول العالم من أجل دعم التحول الرقمي لزبنائها بشكل أفضل، وذلك من خلال السماح لهم بإبراز إمكاناتهم من خلال الإدارة ” الذكية “لبياناتهم. وقد أصبح هذا ممكنًا بفضل المجموعة الواسعة من الحلول التي تقدمها SAP مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وبرامج التحليلات، وكلها تستند إلى منصة سحابية تساعد الزبناء على الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية لإعادة هيكلة أعمالهم واكتساب حصة في السوق وزيادة فعاليتهم.

من تكون SAP

تتمثل استراتيجية SAP في مواكبة أي مشروع من خلال إدارة أعمال ذكية. وبصفتنا الشركة الرائدة في السوق في برمجيات تطبيقات المؤسسات، فإننا نساعد الشركات من أحجام مختلفة والعاملة في جميع المجالات على تحقيق أفضل أداء: 77٪ من إيرادات العمليات تعتمد على استخدام ‘ نظام SAP®. ويساعد التعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT) وأنظمة التحليلات المتقدمة لدينا على تحويل شركات زبنائنا إلى مؤسسات ذكية. إذ تقدم SAP للزبناء والشركات نظرة ثاقبة لأعمالهم وتعزز التعاون الهادف مع إعطاء قيمة تنافسية عالية. نحن نبسط التكنولوجيا للشركات حتى تتمكن من استخدام برامجنا بالطريقة التي تريد بشكل مستمر. كما تتيح تطبيقاتنا وخدماتنا المتكاملة للشركات وزبنائنا في أكثر من 25 صناعة حول العالم العمل بكفاءة، وتكيف مستمر مع إحداث الفرق. ومن خلال شبكة عالمية من الزبناء والشركاء والموظفين وكبار القادة، تساعد SAP في بناء عالم أفضل وتحسين حياة الناس. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.sap.co