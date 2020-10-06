إيطالي يتخرج من الجامعة في عمر 93

“يتعب المرء من كل شيء إلا العلم”، مقولة آمن بها وطبقها بينيتو ريميني، المسن الإيطالي، الذي تخرج في 3 جامعات مختلفة طيلة سنوات عمره الـ93. وتخرج ريميني الذي يعيش في مدينة بييلا في إقليم بييمونتى بشمالي البلاد، للمرة الثالثة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الفلسفة من جامعة إيسترن بيدمونت الإيطالية، بعد حصوله على شهادتين جامعيتين. وحصل ريميني على درجة العلوم الاقتصادية والتجارية وهو في عمر الـ27 عاما، في 1954 من جامعة بيروجيا، والثانية في علم الاجتماع عام 1990 من جامعة أوربينو وهو في الـ62 من عمره، وفقا لموقع “توداي” الإيطالي. وريميني هو مدرس سابق للاقتصاد والأعمال في المدارس الثانوية المحلية ومحاسب معروف في بييلا، دفعته خسارته لزوجته منذ نحو 3 سنوات إلى الالتحاق بالجامعة للمرة الثالثة.

عصابة كتب قديمة ببريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، أن 12 رجلا يحمل أغلبهم الجنسية الرومانية، كانوا يشكلون عصابة سطو استولت خصوصا على كتب قديمة قيمة، أدينوا في بريطانيا وأودعوا السجن. وأصدرت محكمة كينغستاون جنوب غرب لندن، أحكاما بالسجن من 3 سنوات و3 أشهر إلى 5 سنوات و8 أشهر في حق أفراد الشبكة، الذين أقروا جميعا بالتهم الموجهة إليهم. وأدين بعضهم بالسرقة، فيما صدرت في حق آخرين أحكام إدانة على خلفية التخطيط للسرقة والتصرف بالمسروقات، وفق بيان “سكوتلاند يارد”. وأشار المسؤول عن التحقيق أندي دورهام إلى أن “أحكام الإدانة هذه تتوج نجاح ثلاث سنوات من تحقيق معقد خلص إلى كشف هوية أفراد عصابة منظمة رومانية كانت مجهولة سابقا وإدانتهم”.

أغلى مرحاض في العالم

أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” مرحاضا جديدا، مخصصا للاستخدام في ظروف انعدام الجاذبية، إلى محطة الفضاء الدولية لاختباره، وذلك قبل استعماله المحتمل في بعثة مستقبلية إلى القمر. وتبلغ تكلفة المرحاض 23 مليون دولار، وبذلك يعد أغلى مرحاض في العالم. وانطلقت سفينة الشحن الفضائية “سيغنس” التابعة لوكالة “ناسا” إلى محطة الفضاء الدولية، مساء الجمعة الماضي، حاملة على متنها شحنة تزن نحو 3500 كيلوغرام بينها المرحاض الفضائي. وقالت “ناسا” إن “نظام الإفراغ” الخاص بالمرحاض صمم خصيصا لإراحة رائدي الفضاء، بخلاف الطرازات السابقة.